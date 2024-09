Lagalla “La riqualificazione di Monte Pellegrino a Palermo va avanti”

PALERMO (ITALPRESS) - “La celebrazione della Santuzza va di pari passo con la riqualificazione di Monte Pellegrino, che andrà avanti nelle prossime settimane”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione del ciclo di eventi che il 4 settembre accompagneranno l’onomastico di Santa Rosalia. “Abbiamo fatto una importante opera di rimboschimento dopo il drammatico incendio del 2016, ricollocando migliaia di alberi e favorendo la riapertura ai palermitani della via monte Ercta, che collega Mondello alla cima - prosegue Lagalla -. Non so precisamente quando sarà possibile riaprirla, ma aver ottenuto il finanziamento dei lavori attraverso i fondi Fsc è un passo decisamente importante: abbiamo inoltre potenziato i servizi igienici nei pressi del santuario e iniziato la sostituzione, dal lato di via Bonanno, dell’impianto di illuminazione che oggi è completamente carente lungo la salita”. xd8/vbo/mrv