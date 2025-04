Lagalla “I giovani esprimono disagio in forme drammatiche”

PALERMO (ITALPRESS) - "Strage di Monreale? Non c'è una prospettiva reale di sviluppo e di cambiamento se non si basa sulla conoscenza, sull'avanzamento della conoscenza, sulla ricerca e sulla innovazione con un impegno prevalente delle giovani generazioni che in questo momento soffrono, talvolta, nei livelli socioculturali ed economici più bassi, di un disagio che si esprime in forme drammatiche, tragiche, come quella che ha coinvolto tre giovani incolpevolmente uccisi a Monreale qualche sera fa e famiglie, sia degli esecutori che delle vittime, che piangono un delitto assurdo". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Palermo, al Cinema Vittorio De Seta all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/mca2