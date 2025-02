Lagalla “Al via piano di rigenerazione del Borgo Nuovo a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Per il quartiere Borgo Nuovo, nell’ambito del provvedimento auspicato da parte del Governo di intervenire su alcune aree degradate delle città metropolitane del paese, l'investimento è di 25 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti oltre 15 milioni di euro di risorse nella disponibilità del Comune”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nella chiesa di San Paolo Apostolo, in piazza San Paolo, a Borgo Nuovo, a margine della presentazione degli obiettivi di rigenerazione e riqualificazione del quartiere, grazie al progetto finanziato dal Governo nazionale sul modello Caivano, alla presenza del commissario nazionale, il prefetto Fabio Ciciliano. “Il grande vantaggio - sottolinea il primo cittadino - è quello di potere godere di una struttura commissariale che evidentemente facilita i percorsi e i processi autorizzativi. Siamo qui per continuare un percorso iniziato nello scorso mese di novembre alla presenza del Ministro Abodi, che io ringrazio per l'impegno che ha posto insieme a tutto il Governo e al Ministro Musumeci della protezione civile in questa iniziativa. Ma soprattutto vorrei dire che è un'iniziativa che stiamo proponendo alla presenza del contributo attivo del quartiere, le associazioni, la scuola, la parrocchia, tutti quei punti di riferimento locali che evidentemente ci aiuteranno a definire al meglio la progettazione degli interventi che già oggi cominceremo a discutere e che presenteremo al Governo nei tempi che il Governo stesso ci ha imposto”. xd6/vbo/gtr