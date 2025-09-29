Lafert, la formazione punta sull’economia circolare

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) (ITALPRESS) - Lafert è una società fondata nel 1962 nel territorio di San Donà e produce motori elettrici. L'azienda è stata acquisita nel 2019 dal gruppo multinazionale Sumitomo ed è quindi parte integrante di una realtà a livello mondiale. La formazione dei lavoratori di Lafert, frutto della collaborazione con Fondimpresa, il fondo interprofessionale partecipato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, si è focalizzata sulla circolarità. mgg/mrv