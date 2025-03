LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La leggenda della musica pop Lady Gaga è tornata a Malta, suscitando l’entusiasmo dei fan mentre sembra stia girando un nuovo progetto misterioso. La superstar globale, nota per i suoi successi in cima alle classifiche e il suo stile all’avanguardia, è stata avvistata mentre visitava luoghi storici sull’isola mediterranea, che occupa un posto speciale nel suo cuore.

Questa mattina, la cantante di “Bad Romance” ha condiviso uno scorcio della sua visita a Mdina, la città fortificata, dove è stata vista fare selfie con i fan appena fuori dalle iconiche porte. Le foto si sono rapidamente diffuse sui social, confermando il suo ritorno a Malta dopo anni di ricordi affettuosi legati all’isola.

Aggiungendo un ulteriore mistero, la popolare personalità di TikTok e truccatore Henry Galea ha fatto un accenno a una collaborazione con Lady Gaga, suggerendo che presto sarebbe uscito un video che la vedrà protagonista. In un post scherzoso, Galea ha condiviso di aver detto a Gaga “no paparazzi”, prima di augurare al suo “ospite misterioso” un felice compleanno. Galea aveva già condiviso in precedenza di essere onorato di aver incontrato una delle sue maggiori ispirazioni mentre lei era a Malta per girare, suscitando ulteriore curiosità riguardo la natura del suo progetto.

Malta ha da sempre un significato speciale per Lady Gaga, con l’isola che segna il luogo della sua prima performance internazionale al festival Isle of MTV nel 2008. L’anno successivo, è tornata a Malta, visibilmente emozionata, per ringraziare il paese per aver giocato un ruolo fondamentale nella sua ascesa alla fama internazionale. Sembra che l’isola continui a essere una fonte di ispirazione e riflessione per la leggenda del pop.

Mentre i fan aspettano con impazienza maggiori dettagli sul suo ultimo progetto, la presenza di Lady Gaga a Malta ha già avuto un impatto significativo, aggiungendo al fascino dell’isola come destinazione per le star globali e le tappe culturali importanti.

