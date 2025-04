CATANZARO (ITALPRESS) – Grazie a Lady Gaga, che attraverso il suo profilo Tik Tok ha rilanciato le immagini dell’Affrontata di Vibo Valentia, uno dei più suggestivi riti della Pasqua, la Calabria spopola sulla rete. L’artista, in un clip di pochi secondi, ha infatti “postato” la rappresentazione della Madonna che toglie il manto nero del lutto per la morte del figlio Gesù Cristo, svelando quello turchese a simboleggiare la gioia per la resurrezione. Il clip ha totalizzato a livello mondiale più di 2 milioni di visualizzazioni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)