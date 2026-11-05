“La via delle Aree interne” in Calabria, l’assessore Gallo a Serra San Bruno

CATANZARO (ITALPRESS) – “La sfida delle Aree interne in Calabria è soprattutto quella di garantire una spesa di qualità, affinando le strategie, rafforzando il dialogo tra istituzioni e territori e valorizzando le migliori pratiche, affinché possano essere replicate e sviluppate. È necessario riscoprire l’orgoglio e il senso di appartenenza a una terra straordinaria, sempre più capace di affermare la propria identità e di farsi conoscere in Italia e all’estero”. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, intervenuto a Serra San Bruno in occasione della seconda tappa del roadshow “La via delle Aree interne: le esperienze della SNAI in Calabria”, ospitata nella sede del Parco regionale naturale delle Serre, alla presenza di un numeroso pubblico. Nel corso dell’incontro sono intervenute anche Anna Prenestini, dirigente del Settore 9 del dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, e Maria Teresa Morano, responsabile di azione del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Gallo – è costruire una rete concreta, che vada oltre i rapporti istituzionali e di intermediazione, mettendo in connessione amministratori, comunità e realtà locali. Crediamo che questa programmazione sia finalmente entrata nella fase operativa e che i primi risultati possano diventare presto tangibili, soprattutto sul fronte dei servizi sociosanitari, dei trasporti e del potenziamento del sistema scolastico”. La strategia per le Aree interne – ha aggiunto l’assessore – rappresenta anche un’importante opportunità di sviluppo economico e occupazionale per i piccoli Comuni, attraverso il sostegno alle imprese esistenti e la nascita di nuove attività”. Un percorso che punta a creare condizioni favorevoli affinché sempre più giovani calabresi possano scegliere di restare e costruire il proprio futuro nella terra d’origine. “La Regione Calabria investirà ulteriori 3,5 milioni di euro sui servizi alla persona e sul social housing – ha annunciato Gallo -. Con questo roadshow stiamo raccontando, direttamente sui territori, il lavoro portato avanti dal Dipartimento Agricoltura, raccogliendo il testimone delle precedenti programmazioni e mettendo a disposizione nuove risorse per le comunità delle Aree interne e per quanti, spesso con grande impegno e spirito di sacrificio, continuano a viverle e amministrarle”.

L’assessore ha quindi richiamato la necessità di un cambio di prospettiva nella gestione delle politiche territoriali: “La nuova visione deve mettere al centro le persone, prima ancora delle opere e delle infrastrutture. Sono stati compiuti passi importanti, ma il lavoro da fare è ancora molto”. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari; il commissario straordinario del Parco regionale naturale delle Serre, Francesco Costantino; il direttore del Parco, Francesco Maria Pititto; il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli; la consigliera comunale di maggioranza Sabina Maiolo; il presidente del Gal Serre Calabresi, Marziale Battaglia; e il direttore del Gal Terre Vibonesi, Emilio Pierpaolo Giordano. L’Area Versante Ionico Serre si estende tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia e comprende 16 Comuni: Badolato, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Bivongi, Camini, Fabrizia, Monasterace, Mongiana, Nardodipace, Pazzano, Placanica e Riace, oltre a Serra San Bruno, Comune capofila.

Il roadshow si inserisce nel programma delle sette iniziative promosse dal Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, dedicate alle sette Aree interne calabresi nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 (OP5), “Una Calabria più vicina ai cittadini”, del Programma regionale. Il prossimo appuntamento è fissato per l’11 novembre a Scigliano, dove proseguirà il confronto sulle esperienze, le prospettive e le opportunità offerte dalla Strategia nazionale per le Aree interne in Calabria.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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