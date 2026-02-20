La Vespa celebra le medaglie di Milano Cortina 2026

ROMA (ITALPRESS) - Per celebrare le medaglie conquistate dagli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Vespa Club d'Italia ha promosso una mostra speciale dedicata alla Vespa nella sede dell’Automobile Club Milano, in Corso Venezia. L’esposizione potrà essere visitata fino al 5 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12. Il percorso racconta il legame tra la Vespa e i Giochi Olimpici, uniti dallo stesso spirito di “Citius, Altius, Fortius”: più veloce, più alto, più forte. In mostra una Vespa originale del 1960, tra quelle assegnate agli atleti del villaggio olimpico di Roma, accompagnata dalle immagini di campioni come Nino Benvenuti e Livio Berruti. Sarà possibile ammirare per l'occasione anche il modello del 1956 con gli sci al seguito, simbolo delle Olimpiadi invernali di Cortina. Spazio poi alla Vespa del viaggiatore Roberto Patrignani, che nel 1964 partì da Milano per raggiungere Tokyo in vista dei Giochi, consegnando al comitato organizzatore una lettera del CIO. Non manca il richiamo ai successi sportivi su due ruote, come il trionfo alla Sei Giorni di Varese del 1951, culminato con nove medaglie d’oro conquistate all’Autodromo Nazionale Monza. Un viaggio tra sport, storia e passione italiana. tvi/abr/azn