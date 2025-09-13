La vedova di Charlie Kirk “Non avete idea di cosa avete scatenato”

ROMA (ITALPRESS) – “I malfattori responsabili dell’assassinio di mio marito non hanno idea di quello che hanno fatto”. Lo ha detto Erika Frantzve Kirk, la vedova di Charlie Kirk, l’attivista ucciso il 10 settembre negli Stati Uniti, in una dichiarazione trasmessa in diretta dalle emittenti Usa. “Mio marito ha dato la vita per me, per la nostra nazione, per i nostri figli”, ha detto la 36enne.

“Hanno ucciso Charlie perché predicava un messaggio di patriottismo, fede e amore misericordioso di Dio – ha proseguito Erika Frantzve Kirk -. Dovrebbero tutti sapere questo: se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete scatenato in tutto questo Paese e in questo mondo. Non avete idea del fuoco che avete acceso in sua moglie, le grida di questa vedova risuoneranno in tutto il mondo come un grido di battaglia”.

“A tutti coloro che ascoltano stasera in tutta l’America, dico che il movimento costruito da mio marito non morirà. Non morirà, mi rifiuto di permettere che ciò accada”, ha poi sottolineato in riferimento a Turning Point Usa, l’organizzazione che era stata fondata dall’attivista ucciso.

