La Suzuki Cup sbarca a Verona per la tappa decisiva del 43° Due Valli

ROMA (ITALPRESS) – È arrivata al “girone di ritorno” la Suzuki Rally Cup, il monomarca dedicato alle veloci ed agili Suzuki Swift che corre su e giù per lo stivale insieme al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

A Verona oggi, venerdì 30, e domani, sabato 31 maggio, in occasione del 43° Rally Due Valli andrà infatti in scena una tappa decisiva per le sorti del trofeo, la quarta di sette in programma, un crocevia fondamentale per quanti hanno l’ambizione di puntare in alto.

La classica gara veneta avrà in programma, oltre a passaggi in Piazza Brà all’ombra dell’Arena romana, prove più lunghe rispetto al solito, con il ritorno della speciale “Erbezzo” di quasi 30km che sarà un vero banco di prova vecchio stampo per equipaggi e per le Suzuki, per due giorni di show e controsterzi da non perdere assolutamente.

Hanno risposto in 10 alla chiamata di Verona, tutti gli equipaggi in bagarre per la Cup che qua si giocano un’occasione assai importante. Lo sanno bene Jean Claude Vallino, giovane leader del trofeo in coppia con Sandro Sanesi, e Lorenzo Varesco navigato da Nicolò Bottega, che per ora si sono spartiti tutte le vittorie, entrambi su Suzuki Swift Sport Hybrid.

Vallino grazie al successo al Rally Regione Piemonte ed ai due secondi piazzamenti ha un margine importante sul rivale, che però ha già portato a casa ben due primi posti, al Ciocco ed alla Targa Florio, mentre in Piemonte si era ritirato. Varesco quindi, che venerdì alle 15 avrà l’onore di aprire la gara nella power stage in diretta su RAI Sport, si è già giocato uno “scarto” con quel ritiro, e anche se non può più commettere errori ha dalla sua parte una vittoria in più.

Vallino invece potrà prendersi più rischi per andare a caccia della vetta, in modo tale da agguantare in termini di successi lo sfidante e volare in classifica. Ancora in bagarre per la vittoria finale anche l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, al momento terzi in classifica grazie al pesante secondo posto strappato ad Alba e con tanta voglia di continuare a fare bene.

Avrà invece il fuoco negli occhi Giorgio Fichera, l’esperto driver siciliano quest’anno sfortunato come non mai. Dopo essersi giocato fino alla fine la Suzuki Rally Cup nel 2024 quest’anno invece è stato perseguitato dalla malasorte, tra noie elettriche ed altri problemi, e quindi affiancato da Massimo Boni ora andrà a caccia di riscatto e vittorie.

Tanta attesa per il ritorno di Giovanni Villardi, in coppia con Niccolò Tramonte, uno dei giovani arrembanti del Trofeo che ha mostrato tanta velocità ma che ancora deve capitalizzare in classifica. Continua poi il suo percorso di crescita Giorgio Basso Corradi, affiancato da Fulvio Alberti, anche lui alla sua prima stagione nella Cup e che dopo 3 sfortunati ritiri deve ora riuscire a chiudere la gara con successo.

Molto agguerrita per questo 4° appuntamento la classifica delle “Racing Start”, le vetture ancor più simili a quelle stradali che coniugano costi e competitività. Davanti a tutti con un vantaggio importante, soprattutto considerando che è alla stagione di debutto, spicca Andrea La Cola navigato da Antonello Moncada, su una delle Suzuki Swift BoosterJet 1.0 al via.

Il giovane under25 ha strappato due vittorie di classe negli ultimi due round, compreso un 3° posto assoluto che lo ha fatto volare in classifica. Sarà così costretto a fare gli straordinari per lanciarsi subito alla rimonta Roberto Pellè, senatore della Suzuki Rally Cup quest’anno salito su una delle BoosterJet. Affiancato da Sergio Pigatto dovrà subito spazzar via il ritiro della Targa Florio e puntare a massimizzare anche il risultato nell’assoluta.

A Verona tornano poi sia Marco Uzzi in coppia con Silvano Granziera, 6° in Piemonte ed alla sua terza gara in carriera, sia Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti, sfortunati ad Alba e al 7° posto in Sicilia. Il 43° Rally Due Valli sarà concentrato in due giornate di gara rispetto ai precedenti appuntamenti stagionali, con venerdì 30 shakedown, partenza e due prime prove.

L’azione si aprirà in mattinata con la classica sessione di test prevista dalle 10 alle 12:30, prima del passaggio nel cuore di Verona in Piazza Brà previsto dopo le 14. Alle 15 poi ci sarà la SPS1 “Alcenago”, la prova televisiva in diretta su RAI Sport, antipasto della lunga “Erbezzo” di 28km che verrà affrontata a partire dalle 16:36. Sabato invece verranno affrontate altre 6 PS: nuovamente la “Alcenago”, poi la “San Francesco” di 12,16km e la “Cappella Fasani” di 23km, tutte da ripetere due volte. L’arrivo nuovamente all’ombra dell’Arena di Verona con la festa e le premiazioni è infine in programma dopo le 16.

