La strategia per la Sanità digitale di Regione Puglia al WMF di Rimini

Innovazione e digitale. Queste le parole chiave del festival We Make Future di Rimini a cui partecipa Regione Puglia. Concetti che l’ente ha scelto di applicare nella strategia per la Sanità digitale. L’innovazione, in Puglia passa anche dai trasporti, e la regione è una terra sempre più tecnologica. col/sat/gsl