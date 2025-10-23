La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Le prestazioni del sistema pensionistico italiano in vigore al 31 dicembre 2024 sono 23 milioni, in aumento dello 0,4% rispetto al 2023, per un ammontare complessivo annuo di 364,1 miliardi di euro, il 4,9% in più. Lo rende noto l'Inps. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16,3 milioni, con una media di 1,4 pensioni a testa, anche di diverso tipo. Il 68% percepisce una sola prestazione, mentre il 32% ne percepisce due o più. Sotto il profilo di genere, le donne rappresentano il 51% dei pensionati, ma gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici. L'importo medio annuo dei redditi percepiti 25.712 euro per gli uomini, contro i 19.140 euro delle donne. Il 77,2% delle pensioni è di natura previdenziale (invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre il 20,2 rientra tra le prestazioni assistenziali. Il gruppo più numeroso di pensionati è costituito dai titolari di pensioni di vecchiaia, pari a 11,4 milioni di persone.