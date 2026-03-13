La siciliana Maria Spoto eletta Tesoriere dell’Ordine Nazionale Assistenti Sociali

PALERMO (ITALPRESS) – La siciliana Maria Spoto è il nuovo Tesoriere dell’Ordine Nazionale Assistenti Sociali. L’elezione con quest’incarico all’interno dell’Ufficio di Presidenza è arrivata nel corso dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, il settimo della storia dell’Ordine. Spoto affiancherà la presidente Barbara Rosina, riconfermata alle ultime elezioni nazionali dal consenso unanime dei grandi elettori, i 19 Consigli regionali, il 10 febbraio scorso.

“Un incarico che ci riempie di orgoglio – dice Giuseppe Ciulla, presidente del Consiglio dell’Ordine della Sicilia -. Maria Spoto, oltre a vantare una forte esperienza all’interno della Fondazione degli Assistenti Sociali, è stata più volte Consigliere dell’Ordine regionale e vice-presidente regionale fino all’elezione al Cnoas ufficializzata qualche settimana fa. Siamo certi che saprà ricoprire il ruolo di tesoriere nazionale con competenza e responsabilità”.

Originaria di Sant’Alfio, nel Catanese, 66 anni, Maria Spoto si è sempre impegnata sul fronte della ricerca, della formazione continua e dell’alta formazione, collaborando anche con l’Università di Catania e con la Kore di Enna. Sono due i siciliani eletti nel nuovo Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali. Oltre a Spoto, il netino Corrado Parisi, 41 anni, giornalista pubblicista, già presidente della Commissione Comunicazione del CNOAS nello scorso mandato.

– foto ufficio stampa Consiglio Ordine Assistenti Sociali della Sicilia, da sinistra Maria Spoto insieme alla Presidente Barbara Rosina, alla vicepresidente Mirella Silvani ed al segretario Marco Diliberti –

(ITALPRESS).