La scommessa di Eni per la mobilità sostenibile al FuoriSalone 2023

La scommessa di Eni per la mobilità sostenibile al FuoriSalone 2023

All’Orto Botanico di Brera Eni presenta, dal 17 al 26 aprile, l’installazione Walk the Talk – Energia in movimento, progettata da Italo Rota e Carlo Ratti Associati nell’ambito della mostra-evento “Design Re-Evolution” dal magazine Interni. “Il connubio ideale tra energia e arte racconta il nostro percorso verso le zero emissioni al 2050”, dice Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility. f02/mgg/gsl