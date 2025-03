MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 14 marzo, alle ore 20:00, il Teatro alla Scala ospiterà il concerto benefico a sostegno della Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, che dal 1864 è al fianco di chi ha bisogno. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Michele Mariotti, con la partecipazione del giovane pianista Federico Colli.

Un’occasione unica per vivere la magia della grande musica e, al contempo, offrire un contributo concreto a una causa importante. Il ricavato della serata sostiene infatti le attività sanitarie e sociali con cui Croce Rossa si prende cura delle persone più vulnerabili in città.

A questo appuntamento parteciperanno il Senatore Mario Monti, la Senatrice Liliana Segre, Rosario Valastro, Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Massimo Mario Andrea Boncristiano, Presidente del Comitato di Milano della CRI, e Gaia Romani, Assessore al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali del Comune di Milano.

Il programma musicale, un omaggio alla tradizione del Romanticismo tedesco, prevede due capolavori assoluti: il Concerto per pianoforte in la minore, Op. 54 di Robert Schumann, una composizione intensa e lirica che celebra il dialogo tra pianoforte e orchestra, e la Sinfonia n. 4 in mi minore, Op. 98 di Johannes Brahms, tra le opere più celebrate del suo autore e tra le più profonde e complesse del repertorio sinfonico.

“L’augurio è che le note della Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Michele Mariotti, arrivino anche all’esterno di questo bellissimo teatro, portando ovunque il nostro messaggio di Umanità e, con esso, l’incessante impegno quotidiano delle Volontarie e dei Volontari della CRI su tutto il territorio. Laddove c’è sofferenza, a supporto di chiunque ha bisogno di aiuto, l’opera della Croce Rossa Italiana c’è ed è forte. Giorno dopo giorno, la nostra azione è concreta in quelle comunità che affrontano crisi ed emergenze, tanto quanto a favore di tutte le persone che vivono in condizioni di difficoltà”, le parole di Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

“Questo concerto rappresenta un momento straordinario in cui la bellezza della musica si fonde con la solidarietà – afferma Massimo Mario Andrea Boncristiano, Presidente della Croce Rossa di Milano -. Grazie al generoso contributo di sponsor e spettatori, il nostro Comitato potrà continuare a essere un punto di riferimento per le persone più vulnerabili della nostra città, offrendo supporto concreto e restituendo dignità a chi affronta ogni giorno difficoltà economiche e sociali. È per noi un grande privilegio collaborare con il Teatro alla Scala e con artisti di così alto prestigio, per promuovere i valori di inclusione e sostegno che ispirano la nostra missione da oltre 160 anni”.

I fondi raccolti grazie alla serata saranno destinati a progetti che offrono un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità economica e sociale. Tra gli interventi principali ci sono il supporto alle persone senza dimora, agli anziani soli, ai migranti, ai bambini e alle famiglie vulnerabili.

