NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Debutto a Noto per il tour provinciale “La Salute nel Quartiere” e per la nuova campagna itinerante di screening dell’ASP di Siracusa. Per un’intera giornata, la piazza XVI Maggio si è trasformata in un grande polo della salute all’aperto, accogliendo centinaia di cittadini e registrando subito un primo importante successo numerico: oltre 40 screening mammografici eseguiti sul posto a bordo dell’unità mobile aziendale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro strategico del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, un piano ministeriale nato per abbattere le barriere economiche, culturali e geografiche che troppo spesso allontanano le fasce di popolazione più vulnerabili o svantaggiate dall’accesso alla prevenzione e alle cure tempestive. Una sinergia vincente per il territorio.

L’evento di Noto è il frutto di una stretta collaborazione tra l’ASP di Siracusa e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Noto guidato dall’assessore Paolo Giocastro. Una sinergia che ha visto anche il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore nella coprogettazione dei servizi.

A dare un tocco di colore e leggerezza alla mattinata ci hanno pensato i volontari della Carovana dei Clown che hanno animato la piazza offrendo momenti di intrattenimento per i più piccoli, rendendo l’ambiente ospitale e accessibile per l’intera comunità e per le famiglie.

“Questi eventi nei vari comuni della provincia rappresentano un’importante occasione di incontro con la comunità per promuovere la cultura della prevenzione – ha spiegato il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci -. Grazie alla collaborazione con i Comuni e gli enti del Terzo Settore coinvolti nella coprogettazione, valorizziamo un modello di salute che porta i servizi direttamente nei luoghi di vita dei cittadini, confermando l’importance del lavoro di rete per costruire una sanità sempre più inclusiva e vicina alle persone”.

L’offerta sanitaria presente in piazza si è articolata attorno ai quattro assi principali del programma nazionale.

Contrasto alla povertà sanitaria. Attivazione di ambulatori di prossimità con èquipe multidisciplinari per garantire visite specialistiche e la fornitura di farmaci o presidi gratuiti a chi si trova in condizioni di fragilità economica.

Screening oncologici e diagnosi precoce. Focus sulla prevenzione dei tumori di mammella, collo dell’utero e colon-retto.

Medicina di genere. Promozione dell’appropriatezza dei percorsi assistenziali. Spazio al servizio domiciliare “Ti ASPetto a casa”, volto a sostenere le mamme e i neonati nel delicato periodo del post-partum.

Salute mentale. Potenziamento dei servizi territoriali con percorsi di orientamento e supporto psicologico per le famiglie che gestiscono quotidianamente il carico del disagio psichico di un proprio caro.

L’unità mobile dell’ASP, coordinata dal Centro Gestionale Screening è dotata di un mammografo di ultima generazione. Non si tratta solo di un mezzo diagnostico, ma di un vero e proprio centro della salute itinerante: oltre alle mammografie per le donne tra i 50 e i 69 anni a bordo gli operatori forniscono informazioni e raccolgono prenotazioni per il Pap-Test e l’Hpv-Test (target 25-64 anni) e distribuiscono i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon-retto (uomini e donne tra i 50 e i 69 anni).

Dopo la tappa inaugurale di Noto, il camper dell’ASP continuerà il suo viaggio per tutto il mese di giugno.

Il Commissario Iraci ha ribadito l’invito alla massima partecipazione: “Portare la diagnosi precoce direttamente nei luoghi di residenza significa abbattere non solo le barriere geografiche, ma anche le resistenze culturali che inducono a rimandare i controlli. Un controllo di pochi minuti può fare la differenza e salvare la vita”.

Per ottimizzare i tempi di attesa e garantire il corretto afflusso delle prestazioni per i prossimi appuntamenti in calendario, l’ASP di Siracusa consiglia la prenotazione, effettuabile tramite due canali.

Online, collegandosi tramite SPID o CIE al sito portaledellasalute.asp.sr.it o scansionando il QR-code presente sulle locandine ufficiali. Telefono, contattando il call-center aziendale al numero 0931 312525 (selezionando il tasto 2).

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