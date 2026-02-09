La Russa “Sentimento antisemita sta risorgendo, va contrastato”

MILANO (ITALPRESS) - "Questo evento testimonia la volontà credo comune a moltissimi italiani di fare qualcosa di concreto perché il sentimento antiebraico e antisemita che sta in qualche modo risorgendo dalle ceneri venga rimesso dove merita, cioè sotto, scomparso". Così il presidente del Senato, a margine di un'iniziativa organizzata da Noi Moderati a Milano sul ddl antisemitismo. xh7/sat/gsl