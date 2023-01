La Russa “Ricordare l’eroismo degli Alpini”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato il sacrificio degli Alpini a margine dell'anteprima, a Palazzo Madama, del film "La seconda via" di Alessandro Garilli. "Non è ricordato abbastanza - ha detto - il sacrificio dei militari italiani che, nella drammatica battaglia che diede poi il via alla ritirata, si sacrificarono per consentire agli altri di raggiungere le retrovie e poi di nuovo l'Italia". mgg/gtr (Fonte video: Senato Tv)