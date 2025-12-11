La Russa “I rapporti tra Ue e Usa devono essere facilitati”. E sul referendum: “Non avrà conseguenze drastiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Renzi è un caso storico a parte, da presidente del Consiglio decise liberamente di legare la sua sorte al referendum. Un paragone” con la situazione attuale “non c’è: il referendum” sulla giustizia “non avrà conseguenze drastiche”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, allo scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Poi, se volessimo legare il risultato” del referendum al governo e, “nel caso in cui il referendum fallisse, dovremmo chiedere le dimissioni dei leader dell’opposizione? Non lo faremo”.

“I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. C’è bisogno di ponti, di tentativi di trovare intese. Credo che il governo e l’Italia, più di altre nazioni, possano svolgere questo ruolo di attenuazione dei contrasti che potrebbero costituire un danno irreversibile per l’Europa e l’Italia stessa”, ha aggiunto.

Sul confronto mancato tra Schlein e Meloni ad Atreju, la segretaria dem “ha dimenticato che mai, nelle feste di partito, un leader si è confrontato con un altro, ma ha sempre chiuso le feste di partito. La contromossa di Meloni di un confronto a tre è stata vincente, io avrei detto di sì, Schlein ha ritenuto di dire no, ma non è un’occasione persa, ci saranno altre occasioni di confronto. Penso che Schlein potrebbe invitare Meloni a una festa dell’Unità nazionale, tiro a indovinare”, ha concluso.

