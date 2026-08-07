La Russa “Non condividevo le idee di Guccini ma ho apprezzato la sua musica”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani. E io che ho rispettato, ma non condiviso, alcune sue idee di tipo politico ho invece apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità". A dirlo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula il cantautore scomparso. fsc/gtr (Fonte video: Senato)