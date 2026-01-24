Home Video News Lombardia La Russa “Ice Park lascito per la città di Milano, un onore...
La Russa “Ice Park lascito per la città di Milano, un onore avere le Olimpiadi”
MILANO (ITALPRESS) - "Grazie a chi ha voluto e saputo trasformare questi capannoni in un luogo che resterà alla città, perché questo è il dato fondamentale. Questo è un lascito per Milano, per la Lombardia e non solo, è un lascito a costo zero per lo Stato, perché la Fondazione Fiera è l'unico ente che non ha avuto finanziamenti da parte dello Stato. Tutto quello che ha realizzato lo ha realizzato con fondi propri. Grazie Bozzetti, grazie Fiera, grazie anche a chi prima di te ha pensato a questa realizzazione e soprattutto a chi l'ha realizzata tecnicamente". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica, a margine del sopralluogo del Milano Ice Park a Rho Fiera Milano. xp5/pc/mca1