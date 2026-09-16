La Russa “Con Ciampi l’interesse nazionale tornò a essere un valore”

ROMA (ITALPRESS) - Ciampi "fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza, ma anche affetto, perché seppe reintrodurre il valore della identità nazionale, il significato dei simboli, della bandiera, dell'inno, del tricolore". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla commemorazione per Carlo Azeglio Ciampi nel decennale dalla scomparsa. "C'è un fatto che molti hanno, forse, non dico dimenticato, ma trascurato: la medaglia d'oro data a Quattrocchi, quello che disse 'vi insegno io come muore un italiano'. Era difficile in quegli anni attribuire un significato tale da fargli riconoscere una medaglia di quel genere, se non fosse stata la consapevolezza del Presidente della Repubblica che l'identità nazionale andava non solo tutelata, ma addirittura premiata", ricorda. "La patria, nella sua concezione, non era una parola vetusta, seppellita dal tempo. Patria tornò ad essere un concetto, un valore che racchiudeva una comunità, una storia comune, un insieme di diritti e di doveri, una responsabilità verso le generazioni future", sottolinea. "Libertà, democrazia, Costituzione, unità nazionale e appartenenza europea. Con lui l'interesse nazionale tornò a essere un valore, l'Italia tornò a essere orgogliosa della propria identità, seppur pienamente consapevole della propria vocazione europea". col4/azn (Fonte video: Senato)