La Romania punta ad ampliare la sua influenza logistica

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Lo Stato rumeno ha presentato la prima offerta per l’acquisto del Porto Internazionale Libero di Giurgiulesti nella Repubblica di Moldova. Il porto è un asset strategico, in quanto è l’unico punto marittimo della Repubblica di Moldova, collegato in modalità trimodale (acqua, ferrovia e strada).

Attraverso la CN APM Constanza, la Romania mira a rilevare l’operatore Danube Logistics, di proprietà della Bers (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo). Lo Stato rumeno punta così a rafforzare la sua influenza logistica nella regione e a consolidare i legami economici con la Moldova.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).