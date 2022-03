ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte l’Atalanta 1-0 e rilancia le sue ambizioni Champions. La ventesima rete stagionale di Tammy Abraham condanna la squadra di Gasperini che in quattro delle ultime cinque trasferte non ha trovato il gol. Con Mourinho squalificato, in panchina va la coppia Salzarulo-Foti. Come al Picco, la squadra giallorossa parte forte, con ritmi alti. La prima occasione nasce da calcio piazzato dopo 3′: calcio d’angolo dalla sinistra, Mancini svetta più in alto di tutti ma Musso risponde al colpo di testa con un grande intervento. L’Atalanta non sta a guardare, fa la partita con il 56% del possesso palla ma spaventa i giallorossi per la prima volta con una rimessa laterale. Le responsabilità sono di Karsdorp che fa rimbalzare il pallone e spalanca la porta a Demiral che sbaglia la conclusione a botta sicura. Poco dopo però l’esterno olandese della Roma si riscatta e dà l’avvio alla rete dell’1-0: Zaniolo raccoglie il lancio del compagno e serve Abraham che penetra in area e sigla il suo ventesimo gol stagionale. Nella ripresa Gasperini si gioca la carta Muriel al posto di uno spento Pasalic ma la prima occasione ce l’ha Freuler che scambia con Koopmeiners e viene murato da Rui Patricio. Al 62′ Mourinho perde Zalewski, confermato dal 1′ e autore nuovamente di un’ottima prestazione: problema alla caviglia per il giovane polacco. Cambi anche per Gasp: dentro Boga e Malinovskyi per Koopmeiners e Pessina. Al 64′ però la Roma ha la palla del 2-0: sugli sviluppi di un corner, la sfera carambola sui piedi di Mancini che spara alto. L’Atalanta ha il possesso palla, la squadra di casa lavora sulle ripartenze. Mkhitaryan al 69′ conduce dopo aver rubato palla, serve Zaniolo sulla destra ma Palomino è perfetto nella chiusura. C’è spazio anche per l’ultima chance della partita di un esausto Abraham, l’inglese però col destro a giro da buona posizione calcia alto. Ma i giallorossi riescono a resistere e nel finale c’è spazio anche per due rossi. De Roon riceve due gialli in un minuto, Mkhitaryan ferma i bergamaschi con la mano. Salteranno Genoa e Udinese.

