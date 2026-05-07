La Regione Sardegna protagonista al Research to Innovate di Bologna

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Sardegna protagonista al Research to Innovate di Bologna con un panel appositamente organizzato dalla Regione. Con il progetto Einstein Telescope, la grande infrastruttura che si auspica venga ospitata nella miniera dismessa di Sos Enattos (Lula), la Sardegna si sta candidando a diventare una tra le regioni italiane all’avanguardia nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica. Il focus del panel “Grandi infrastrutture di ricerca e futuro dei territori”, che si terrà martedì 12 maggio alle 11.30 nella Sala Ambra dell’ex Gam di piazza della Costituzione 4/A, verterà sull’ottimizzazione delle strategie adottate per ottimizzare le ricadute degli ingenti investimenti (la Regione sarda ha già investito oltre 350 milioni di euro a cui se ne aggiungeranno altri 950 che saranno stanziati dal Governo) e per preparare il territorio di Lula e del Nuorese ad affrontare questa grande sfida. Il panel, organizzato dalla Regione Sardegna nell’ambito dell’evento promosso dalla Conferenza delle Regioni, sarà un momento di confronto con altre regioni che ospitano grandi infrastrutture tecnologiche. A rappresentare la Regione sarà l’assessore degli Affari Generali, con delega all’innovazione, Sebastian Cocco, che interverrà al panel insieme ai rappresentanti del Centro Regionale di Programmazione, Sardegna IT e Sardegna Ricerche.

“Parteciperemo ad uno dei più grandi eventi legati alla ricerca e all’innovazione digitale con l’obiettivo di dialogare con le altre regioni – spiega l’assessore Cocco -: con il progetto Einstein Telescope la nostra regione può essere di nuovo una protagonista sul tema dell’innovazione digitale e della ricerca scientifica, ma è indispensabile il dialogo con le altre Regioni che oggi guardano a noi con crescente interesse. È il momento giusto per costruire insieme una visione condivisa su questi temi”. Oltre all’assessore Cocco, al panel parteciperanno anche il professor Domenico D’Urso e il ricercatore Michele Punturo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), i rappresentati del Centro Regionale di Programmazione (CRP), Sardegna Ricerche e Sardegna IT, e i consulenti della Presidenza della Regione, Diego Corrias e Nicola Pirina.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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