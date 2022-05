VENEZIA (ITALPRESS) – La Regione del Veneto sceglie l’ironia e la comicità del trio Marco & Pippo, in arte Gaetano Ruocco Guadagno, Filippo Borille, Marco Zuin per “Veneto? Naturale!”, la campagna di promozione e valorizzazione dei Parchi del Veneto. Sono in tutto 16 i video che usciranno tra maggio e ottobre sui canali social per raccontare le meraviglie naturalistiche e i paesaggi mozzafiato offerti dai cinque parchi veneti: il Parco Regionale dei Colli Euganei, il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, il Parco Naturale regionale del Delta del Po, il Parco Naturale regionale della Lessinia, il Parco Naturale regionale del Fiume Sile. I video saranno declinati su tre diversi format: Duilio e Ines ovvero marito e moglie alle prese con una terapia di coppia nella cornice di un parco, Discovery Ciano dove l’improbabile assessore Ciano Contin è impegnato a spiegare in video le meraviglie dei parchi, infine Mestrechef con chef Vianèo intento a preparare le sue specialità enogastronomiche. A Palazzo Balbi a Venezia l’Assessore regionale ai Parchi Cristiano Corazzari ha incontrato i testimonial Gaetano Ruocco Guadagno e Filippo Borille. “Il patrimonio naturalistico dei parchi e delle aree naturali protette è uno dei principali elementi di bellezza e di identità del territorio di una regione – ha detto l’assessore regionale ai Parchi – Aumentare la consapevolezza dell’importanza di tutelare e vivere l’ambiente che ci circonda rappresenta un investimento per il futuro. Abbiamo iniziato a raccontarli attraverso Instagram e la pagina Facebook Parchi del Veneto e proseguiamo con queste nuove iniziative con l’obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza e fruizione del nostro patrimonio naturale”. “Siamo felici e orgogliosi di essere stati scelti per questo progetto – ha commentato Gaetano Ruocco Guadagno – da piccolo accompagnavo i miei parenti a conoscere il territorio, vedevo lo stupore nei loro occhi e l’ho fatto mio. Questo progetto punta a far conoscere i parchi veneti a tutti, perchè tutti, bambini, adulti, anziani, nei parchi possono trovare l’occasione per trascorrere una giornata diversa”. La Regione del Veneto promuove inoltre il contest fotografico “Scatto al Parco” che premia le migliori fotografie che raccontano i cinque parchi regionali.

(ITALPRESS).

