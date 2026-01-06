La Regata delle Befane celebra la 45esima edizione con l’arrivo sotto il Ponte di Rialto

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina sul Canal Grande, nonostante le rigide condizioni meteorologiche, la Regata delle Befane, che ha celebrato il traguardo della 45. edizione con l’arrivo sotto la grande calza sospesa sul Ponte di Rialto. La tradizionale competizione, organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro 1882, rinnovata ogni anno nel segno della tradizione veneziana, è nata nel 1979 dall’estro di Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo. Protagoniste della gara cinque “Befane” a bordo di mascarete colorate, che si sono sfidate a colpi di remo tra scialli e mantelle, offrendo al pubblico uno spettacolo fortemente identitario.

“Le condizioni meteo, caratterizzate da neve e vento, hanno reso particolarmente suggestiva la 45. edizione della Regata delle Befane – ha dichiarato Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni – La manifestazione ha registrato, anche quest’anno, una significativa e costante partecipazione di pubblico. Il vento ha comportato alcune difficoltà nella fase di allineamento delle imbarcazioni, rendendo più complesse le manovre iniziali; nonostante ciò, la regata si è regolarmente svolta, offrendo momenti di grande coinvolgimento. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno, con l’auspicio di condizioni meteorologiche più favorevoli”. Presente alla manifestazione anche il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Marco Borghi.

Il campione in carica Riccardo Romanelli ha tagliato per primo il traguardo sulla sua mascareta celeste. Alle sue spalle, in una sfida avvincente, Andrea Ciccarello (rosso), Sandro Inchiostro (bianco), Francesco Guerra (rosa) e Federico Bianchini (giallo) hanno completato la classifica, regalando al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Come di consueto, la Regata è stata preceduta dal corteo acqueo delle imbarcazioni societarie che, alle 10, dai Magazzini del Sale – sede della RSC Bucintoro – hanno scortato le cinque Befane finaliste sul campo di gara, trasportando la grande calza, simbolo giocoso dell’evento. In prima fila si è distinta anche la canoa delle Pink Lioness, aggiungendo dinamismo e colore al corteo.

Alle 11, il via sul percorso tradizionale: partenza davanti al Palazzo della Banca d’Italia, con il Ponte di Rialto alle spalle, giro del paletto – boa volante – all’imbocco di Rio di San Polo e ritorno, con arrivo sotto la volta del ponte, a suggellare lo spettacolo.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).