MILANO (ITALPRESS) – Dopo un 2023 in crescita per il turismo in Puglia, nel 2024 la Regione punta al valorizzarne la trasversalità. La nuova direzione è stata presentata oggi nei padiglioni della BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo) nel corso della conferenza istituzionale dedicata a #weareinPUGLIA 2024 Performance, Strategie e Sviluppo Turistico della Destinazione. “La Puglia nel 2023 supera 16 milioni di presenze turistiche con un +4% rispetto al 2022 e un +8% di incremento degli arrivi – ha evidenziato Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo della Regione Puglia -. Crescita record dei flussi stranieri con un +22% degli arrivi e +16% delle presenze: un turista su tre, in media, viene dall’estero. Tiene bene il turismo nazionale, con un aumento del 2%. Aumenta anche l’incoming da ottobre a dicembre, del 10% sugli arrivi e del 5% per i pernottamenti, in linea con l’obiettivo di ampliamento della stagione turistica. Centrali il lavoro condiviso degli operatori e la trasversalità di strategie e progetti in corso per lo sviluppo dei servizi e della destinazione”.

In particolare, gli arrivi gli arrivi dall’estero (e cioè la quota di stranieri sul totale) è passata dal 29 al 34% nell’ arco di un anno, nonostante l’andamento del turismo nazionale sia rimasto pressochè stazionario (+2% gli arrivi e -1% le presenze). Positivo anche il trend estivo: +3% gli arrivi e +0,5% le presenze da giugno a settembre 2023 rispetto al 2022. La presentazione dei dati relativi ai flussi turistici dello scorso anno è stato il punto di partenza per poi proseguire con l’analisi del Piano strategico del turismo “Puglia 3x6x5” in fase di ultimazione, illustrando le strategie integrate tra gli assessorati regionali per la crescita della destinazione e dell’offerta turistica complessiva. Dopo l’intervento iniziale in collegamento da Bruxelles del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme all’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane sono intervenuti Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore a Bilancio e Sport, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico, Sebastiano Leo, assessore alla Formazione, Rosa Barone, assessore al Welfare, Grazia Di Bari, consigliera delegata alla Cultura, Aldo Patruno direttore del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia e Luca Scandale, direttore Generale AReT Pugliapromozione.

“Per una serie di ragioni il turismo in Puglia non è solo un obiettivo ma è anche uno strumento per comunicare tutto il resto – ha detto il presidente Emiliano – . Stiamo progettando la Puglia del futuro soprattutto cercando di costruire quelle relazioni internazionali che il turismo contribuisce a creare”. “Da un lato dobbiamo lavorare per il turismo e per gli operatori che stanno qualificando sempre più l’offerta della Puglia. Ribadisco che per noi i numeri non sono l’unica cosa che conta: hanno senso se c’è qualità e fidelizzazione – ha proseguito – . Dall’altro lato, il turismo è anche un mezzo attraverso il quale far conoscere a tutto il mondo la capacità che ha la Puglia per attrarre anche quei leader d’opinione a livello mondiale che possono creare un clima favorevole ad un’attrazione generalizzata a trecentosessanta gradi”.

Questo è il motivo per il quale “abbiamo ipotizzato che Pugliapromozione possa diventare un’Agenzia di promozione del territorio tout court, non solo dal punto di vista del turismo, facendosi aiutare con le idee che possono arrivare dagli altri dipartimenti attivi, soprattutto nell’attività economica, nella ricerca, e così via”. Emiliano è intervenuto anche sullo spostamento da Bari a Dubai della sede del Forum mondiale delle Zes, “evento straordinario – ha detto – che si sarebbe dovuto svolgere in Puglia nel 2024 per riunire tutte le Zes del mondo per parlare di turismo, investimenti, industria, scambi commerciali, politiche istituzionali. In un momento di crisi del trasporto su nave, sarebbe stato utile interloquire con tutti i soggetti interessati. Aver perso questa occasione è un fatto gravissimo. Mi auguro che in collaborazione con il governo italiano si trovi una soluzione”.

(ITALPRESS).