ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione scende in piazza con il “Progetto Cuore Giovane in Piazza”. La Fondazione Artemisia ETS, che da anni ormai organizza giornate di prevenzione gratuita di ogni tipo per tutta la popolazione, anche quest’anno ha organizzato in Piazza del Popolo, a Roma, una giornata di screening cardiologici gratuiti.

La Presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, ringrazia “sentitamente tutta l’organizzazione coordinata dal professore Pelliccia, il Comune di Roma, il Rotary Club Roma Polis, l’Università La Sapienza, il Progetto Cuore Giovane, e tutta l’equipe medica messa a disposizione dalla Fondazione Artemisia, per avere contribuito alla realizzazione di questo importante evento che ha veicolato un messaggio fondamentale per salvare la vita: fare prevenzione!”.

“La Fondazione Artemisia, sempre a fianco delle fasce più fragili della popolazione – sottolinea -, ritiene doveroso dare il proprio supporto a chi non è in condizione di svolgere quei controlli preventivi che possono salvare una vita e se trascurati rendono le situazioni irrecuperabili. La giornata ha riscosso grande successo e adesione da parte della popolazione, che ha potuto usufruire dell’apporto professionale di un cardiologo d’eccellenza come il professore Pelliccia, che ha messo a disposizione la sua esperienza pluriennale in una cornice prestigiosa e impegnativa come quella di Piazza del Popolo”. Alla luce della grande adesione, la Fondazione Artemisia replicherà questo evento ogni anno a Piazza del Popolo con la medesima organizzazione, ampliando con i servizi di diagnostica.

