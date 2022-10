VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha presenziato questa mattina, a Venezia, in rappresentanza della Città, al “Dies Academicus 2022-23” della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X. Erano presenti, tra gli altri, il Patriarca, Francesco Moraglia, in qualità di Gran cancelliere dell’Ateneo, il preside della Facoltà, Benedict N. Ejeh, il cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, a cui è stata affidata la prolusione, che ha avuto come tema “La missione dei legati pontifici tra Comunità internazionale e Chiese particolari”.

La Facoltà di Diritto Canonico al Pio X di Venezia è stata istituita dal pontefice Giuseppe Sarto nel 1905 (dopo che egli stesso, da Patriarca di Venezia aveva costituito nel 1902 un Istituto di Diritto canonico) ed è rimasta attiva sino all’anno accademico 1931-32, quando ha dovuto sospendere la propria attività, non avendo potuto ottemperare alle normative che regolamentavano lo svolgimento della vita accademica di Università e Facoltà Ecclesiastiche.

L’attività è ripresa nell’anno accademico 2003-04: dal 2014-15 la Facoltà gode del coinvolgimento e sostegno economico delle diocesi della Regione Ecclesiastica Triveneta e collabora con la Facoltà Teologica del Triveneto sia per i corsi del biennio propedeutico sia per la realizzazione di iniziative comuni. Inoltre intrattiene relazioni accademiche con la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e l’Istituto di diritto canonico e di diritto comparato delle religioni della Facoltà Teologica di Lugano. La Facoltà San Pio X intende inoltre promuovere e coltivare le discipline canonistiche mediante la ricerca scientifica, l’insegnamento e le pubblicazioni del proprio Corpo docente. Particolare attenzione è data anche alla fondazione del Diritto in prospettiva teologica, al confronto con le altre istituzioni accademiche e a quanto appartiene al patrimonio storico, spirituale e culturale della Regione Veneta.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).