ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, alla presenza del ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi quali i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e i Giochi Olimpici Giovanili di Valtellina 2028. Il presidente Buonfiglio ha illustrato le linee guide del programma per il prossimo quadriennio del CONI. Buonfiglio ha infine invitato il presidente del Consiglio alla Cerimonia dei Collari d’Oro in programma il 3 novembre a Roma alla Casa delle Armi al Foro Italico nel corso della quale saranno premiati i campioni del mondo del 2025 di tutte le discipline olimpiche e paralimpiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).