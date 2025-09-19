La nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino

ROMA (ITALPRESS) – Mazda rinnova la sua presenza al Salone dell’Auto di Torino con la presentazione al grande pubblico della Nuova Mazda6e. Sarà possibile provarla in anteprima assoluta durante l’evento e, contestualmente, a partire dal 25 settembre, saranno aperte le prenotazioni per i test drive presso tutte le concessionarie ufficiali Mazda. Un’opportunità unica per vivere in prima persona l’esperienza di guida della prima berlina completamente elettrica della Casa giapponese.

Mazda sarà presente con uno stand dedicato nel cuore della città, a Piazza Castello, portando in esposizione la Nuova Mazda6e e la MX-5 nella versione speciale Homura; due modelli che raccontano al pubblico la visione multi-solution di Mazda, un approccio che integra diverse tecnologie per rispondere alle molteplici esigenze dei guidatori e alle attuali sfide ambientali, nel rispetto della filosofia Jinba Ittai che da sempre contraddistingue Mazda.

La Nuova Mazda6e rappresenta il nuovo volto dell’eleganza e dell’efficienza: design raffinato, prestazioni dinamiche e tecnologie di ultima generazione si fondono in un’auto pensata per la mobilità urbana ed extra urbana. Con un design elegante e sobrio, fedele al linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, la Mazda6e unisce forme fluide e proporzioni bilanciate, esprimendo un’estetica che coniuga funzionalità e raffinatezza. Le sue linee filanti e il suo carattere audace conferiscono alla vettura una presenza forte, ma raffinata.

La linea del tetto bassa e la silhouette di una coupè a coda corta offrono un look sportivo, pur mantenendo la funzionalità di una berlina due volumi a 5 porte. Unendo tradizione e innovazione, la nuova Mazda6e segna un passo audace verso la mobilità elettrica, pur rimanendo fedele alla maestria artigianale e all’eccellenza estetica che definiscono il marchio Mazda. Entrando in una nuova era, la Mazda6e è più di una semplice auto: è una dichiarazione dell’impegno di Mazda per l’innovazione nel design, nella tecnologia e nella mobilità elettrica. Accanto a lei, la Mazda MX-5 continua a incarnare il piacere di guida più puro. L’ultima versione della leggendaria roadster conserva tutti gli elementi che l’hanno resa celebre: la trazione posteriore, il peso contenuto e la precisone dello sterzo. La versione speciale MX-5 Homura da 1.5L, introduce finiture esclusive e dettagli sportivi, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente.

ll nome Homura, che in giapponese significa “fuoco ardente”, rappresenta perfettamente la passione e la forza interiore che animano questa versione esclusiva, pensata per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e autentica. Questa serie speciale aggiunge alla raffinata e sofisticata cifra tecnologica della MX-5 dei componenti di pregio che ne accentuano il carattere sportivo, come i retrovisori esterni con guscio nero lucido, i sedili sportivi Recaro rivestiti in pelle e tessuto scamosciato, i cerchi forgiati ultraleggeri della Rays e le pinze freno Brembo a 4 pompanti di colore rosso.

Queste ultime rendono la forza frenante e la resistenza adatte ad un prolungato uso in pista mentre i cerchi forgiati della Rays contribuiscono a ridurre il peso delle masse sospese regalando ancora più reattività al sofisticato schema di sospensioni della MX-5.

Questi due modelli, così diversi per concezione e destinazione d’uso, rappresentano al meglio l’approccio multi-solution di Mazda: una strategia tecnologica che non punta su un’unica via per la mobilità sostenibile, ma su un ecosistema di soluzioni complementari. Mazda ritiene che non esista una risposta universale alle sfide ambientali e alle esigenze di mobilità, ma piuttosto un ventaglio di tecnologie – elettrico, ibrido plug-in, mild hybrid e motori termici di nuova generazione – capaci di adattarsi ai diversi mercati, stili di vita e infrastrutture. E’ un approccio realistico e orientato al cliente, che mira a ridurre concretamente le emissioni globali senza rinunciare al piacere di guida, all’affidabilità e alla qualità costruttiva.

Durante tutto il Salone, i visitatori avranno la possibilità di testare su strada la Nuova Mazda6e, per vivere l’esperienza della guida 100% elettrica, e la nuova Mazda CX-60 2025, equipaggiata con il motore 3.3L e-Skyactiv D. Questo propulsore integra una tecnologia mild hybrid a 48V e una trasmissione elettrificata, il tutto montato su un telaio progettato per esaltare le prestazioni e i vantaggi della configurazione a sei cilindri in linea.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).