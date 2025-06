La Nissan Micra adesso è 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) - La sesta generazione di Nissan Micra torna in versione 100% elettrica per continuare la sua storia iniziata nel 1992, quando arriva nel mercato italiano e rivoluziona il segmento delle City Car. La nuova Micra rilancia la sfida con un design iconico, piacere di guida e tecnologia avanzata, con tante soluzioni ripensate e adattate alle esigenze e ai gusti degli automobilisti moderni. Progettata presso il Nissan Design Europe di Londra, ha un design dal carattere deciso ed elegante, con linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli raffinati. Il suo aspetto da SUV, i passaruota pronunciati e il baricentro basso conferiscono alla vettura un senso di robustezza, in grado di affrontare al meglio ogni tipo di tracciato. Lunga 4 metri, larga 1,8 metri, con un peso di 1400 chilogrammi si muove con agilità e stabilità nei tratti misti e negli spazi urbani, garantendo allo stesso tempo un notevole spazio interno e consentendo elevata efficienza e maneggevolezza. Due le opzioni di batteria - 40 e 52 chilovattòra - e autonomia fino a 408 chilometri. La funzione di ricarica rapida ha performance ai vertici della categoria, grazie al caricatore CC da 100 chilovatt per la batteria da 52 chilovattòra (80 per la batteria da 40 chilovattòra) che porta il livello della batteria dal 15% all’80% in 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica. Come per altre vetture elettrificate Nissan, anche la nuova Micra è equipaggiata con l'e-Pedal che permette di accelerare e rallentare usando un solo pedale. L'app NissanConnect Services poi permette di verificare anche da remoto lo stato di carica della batteria, la posizione dell'auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell'abitacolo e il programma di ricarica. tvi/abr/azn