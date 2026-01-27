La nave San Giusto della Marina Militare salpa da Brindisi verso il Nord Europa

ROMA (ITALPRESS) – La nave anfibia San Giusto, unità di bandiera della Terza Divisione Navale della Marina Militare, ha lasciato il porto di Brindisi dirigendosi verso le acque dell’Oceano Atlantico e del Nord Europa, dando ufficialmente inizio alla fase di attivazione del Gruppo Anfibio Italiano in vista della costituzione del Littoral Expeditionary Group 2026 (LEG 26).

Questo movimento segna l’apertura di un vasto ciclo addestrativo internazionale che si protrarrà tra gennaio e giugno 2026 e che vedrà la Marina Militare italiana operare in un contesto interforze e multinazionale di elevato profilo, con l’obiettivo di consolidare capacità expeditionary, interoperabilità con forze alleate ed efficacia operativa in ambienti complessi, coerentemente con le esigenze dello scenario di sicurezza internazionale. Progettata per la proiezione di forze dal mare, l’unità è dotata di bacino allagabile, ponte di volo, spazi di comando e ampie capacità logistiche, caratteristiche che la rendono piattaforma centrale per il comando e controllo delle operazioni anfibie e per sostenere la forza schierata in ambiente litoraneo.

A bordo sono imbarcati lo staff del Commander Amphibious Task Force (CATF) e quello del Commander Landing Force (CLF), insieme alla Landing Force (LF) in configurazione framework del 1° Reggimento della Brigata Marina “San Marco”, per un totale complessivo di circa 450 militari. L’equipaggio comprende anche un’aliquota interforze con 37 militari dell’Esercito Italiano e uno dell’Aeronautica Militare, configurando un dispositivo altamente integrato secondo gli standard dottrinali nazionali e NATO.

Il deployment del LEG 26 prevede la partecipazione dell’unità anfibia a un ciclo articolato di esercitazioni NATO e multinazionali di alto profilo: tra queste, ORION 26 (prevista a febbraio 2026), esercitazione a guida francese orientata alla pianificazione e condotta di operazioni complesse in ambito coalizionale e multi-dominio nell’Atlantico; DYNAMIC GUARD 26-1 (all’inizio di marzo), focalizzata sull’addestramento avanzato in guerra elettronica e difesa contro minacce missilistiche antinave; e le esercitazioni combinate JOINT WARRIOR 26 e COLD RESPONSE 26 a metà marzo nel Mar di Norvegia, caratterizzate da condizioni ambientali rigide e scenari di elevata intensità addestrativa con stretta integrazione tra componenti navali, terrestri e aeree. Al termine delle attività nel teatro settentrionale, il Gruppo Anfibio rientrerà nel Mediterraneo per partecipare all’esercitazione Mare Aperto 26 in programma a maggio 2026, principale appuntamento addestrativo della Squadra Navale, che vedrà unità navali, sommergibili, assetti aerei e forze anfibie operare in un contesto altamente realistico e sinergico, rafforzando ulteriormente la prontezza operativa e l’interoperabilità internazionale.

L’attivazione del Littoral Expeditionary Group 2026, sotto il comando del contrammiraglio Marcello Grivelli, Comandante della Terza Divisione Navale, intende consolidare la capacità nazionale di esprimere un gruppo navale con marcata connotazione anfibia, capace di integrare diverse componenti imbarcate, incrementare la interoperabilità con forze alleate e partner, e contribuire in modo tangibile al rafforzamento dei principi di prontezza, deterrenza, interoperabilità e coesione dell’Alleanza Atlantica. In questo quadro, la componente anfibia assume un ruolo abilitante essenziale per proiettare e sostenere forze dal mare laddove richiesto, rispondendo ai criteri di versatilità tattica, flessibilità operativa e sostenibilità logistica, e confermando il contributo della Marina Militare italiana quale strumento fondamentale di sicurezza, stabilità e credibilità internazionale, al servizio del Paese e della comunità euro-atlantica.

