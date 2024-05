La nautica italiana protagonista alla New York Design Week

NEW YORK (ITALPRESS) - La nautica italiana è stata protagonista per la prima volta alla New York Design Week, la manifestazione che trasforma la Grande Mela in un palcoscenico globale per il mondo dell’arte e del design. In questo contesto, non poteva mancare la presentazione, all'Italian Trade Agency a Madison Avenue, del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre, e il lancio della quinta edizione del Design Innovation Award, premio che evidenzia l’eccellenza in chiave di design, ricerca e sostenibilità. col/mgg/gsl