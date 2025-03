ROMA (ITALPRESS) – Al Salone d’Onore del Coni si è svolta la cerimonia di premiazione degli atleti della Federazione Italiana Motonautica (Fim) che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali nel corso del 2024. L’evento è stato aperto dal neo presidente della Fim, Giorgio Viscione – romano, classe 1977 e pilota di Moto d’Acqua – al suo primo appuntamento pubblico dopo l’elezione dello scorso novembre. Un’occasione per celebrare i tanti successi sportivi dell’ultimo anno, ma anche per tracciare le linee guida del futuro della Federazione. “I nostri atleti sono la risorsa più preziosa e con il loro talento e professionalità portano in alto il nome della motonautica italiana nel mondo – le parole di Viscione -. La Federazione continuerà a investire sulla crescita di questo sport, incrementandone conoscenza e visibilità, rafforzando il settore giovanile e la formazione tecnica, valorizzando le scuole motonautiche e le società, e dedicando un particolare impegno nel promuovere presso un più ampio pubblico opportunità di accesso alle nostre discipline per vivere il meglio delle emozioni che mare e motori possono regalare”.

“Celebriamo oggi i piloti che si sono distinti nella stagione sportiva 2024 qui al Coni, che è la casa dello sport, la vostra casa. Voglio esprimere il mio più sincero apprezzamento alla Federazione, al presidente, al Consiglio federale e a tutti coloro che rappresentano questo organismo sportivo in una lunga storia di tradizioni, di donne e di uomini che l’hanno reso grande”, ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo messaggio di apertura della cerimonia. Tra i riconoscimenti spicca il record mondiale Offshore Long Distance Napoli-Capri dell’equipaggio Maurizio Schepici, Fulvio de Simone e Claudio Gullo, reso ancor più straordinario dall’utilizzo di carburante HVO a base vegetale. Tra i premiati anche gli atleti che hanno conquistato il titolo più prestigioso, quello di Campione del mondo: Serafino Barlesi (Offshore Classe 3D), Rosario e Giuseppe Schiano di Cola (Offshore Classe XCAT), Giovanni Carpitella (Offshore Classe 450R Factory Stock), Mattia Calzolari e Massimiliano Cremona (Circuito, F.125 e F.250) e Roberto Mariani, dominatore del Freestyle con il titolo europeo e il primo posto nel Aquabike World Ranking.

– Foto Ufficio stampa Federazione Italiana Motonautica –

(ITALPRESS).

