ROMA (ITALPRESS) – Mazda CX-30 dopo aver annunciato gli aggiornamenti della buova versione 2024, si prepara per il debutto negli showroom italiani. Il 23 settembre sarà infatti possibile conoscere tutti i dettagli del crossover ibrido della Casa nipponica nei saloni ufficiali delle principali città italiane. Dotata delle più recenti evoluzioni dei sistemi di sicurezza e infotainment, questa nuova versione esprime tutta l’innovazione di Mazda in termini di tecnologia e design. E’ ciò che nella cultura giapponese viene chiamato “kaizen”, ovvero l’arte del miglioramento continuo. Anno dopo anno, le vetture Mazda vengono perfezionate seguendo i feedback dei clienti, in modo che ogni modello rispecchi le esigenze del mercato.

Gli ultimi aggiornamenti della Mazda CX-30 Nuova versione 2024 la rendono ancora più connessa, piacevole da guidare e con un livello di protezione senza rivali.

Infatti, ora può vantare le più recenti funzioni di infotainment Mazda Connect, comprese quelle per lo smartphone, e uno schermo centrale a colori da 10,25″. Le istruzioni di navigazione di Apple CarPlay e Android Auto possono essere visualizzate nell’Head Up Display sul parabrezza, così da evitare ogni distrazione, consentendo al guidatore di tenere sempre gli occhi sulla strada mentre riceve le informazioni di navigazione. Inoltre, La CX-30 2024 include quattro funzioni di sicurezza attiva recentemente evolute, per garantire la massima sicurezza possibile. La filosofia di progettazione Mazda incentrata sull’uomo è stata ulteriormente affinata con dettagli ergonomici degli interni e dei comandi, per rendere la guida ancora più semplice e intuitiva. Un aspetto che è parte integrante del Crafted in Japan, una promessa di qualità che affonda le proprie radici nella maestria artigianale giapponese. Dalla fiducia risposta in questa qualità, oggi tutti i modelli Mazda godono anche della nuova garanzia di 6 anni o 150.000 km, a seconda dell’evento che si verifica prima.

Per celebrare l’arrivo della Mazda CX-30 2024, fino al 30 settembre sarà possibile usufruire di una promozione speciale: in caso di acquisto con formula Mazda Advantage, saranno in omaggio i primi due tagliandi grazie al pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence.

