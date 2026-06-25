ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation porterà in pista la Mazda 787B, la leggendaria vettura vincitrice della 24 Ore di Le Mans, in occasione della Le Mans Classic 2026, uno dei più importanti eventi al mondo dedicati alle auto storiche da endurance. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 5 luglio 2026 sul Circuit de la Sarthe di Le Mans, in Francia. La Le Mans Classic è uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla storia dell’endurance, capace di riunire sul Circuit de la Sarthe alcune delle vetture che hanno scritto pagine memorabili della 24 Ore di Le Mans, offrendo agli appassionati l’opportunità di vederle nuovamente in azione in pista. Grazie alla collaborazione con Spark, marchio specializzato in modellini di auto da collezione, la Mazda 787B sarà protagonista di una speciale sessione dimostrativa nell’ambito della parata dell’evento. Al volante si alterneranno Yojiro Terada, figura storica legata alla 24 Ore di Le Mans, e Pierre Fillon, Presidente dell’ACO*, che porteranno in pista la leggendaria vettura vincitrice dell’edizione 1991 della celebre gara francese. Commentando questa iniziativa, Pierre Fillon ha dichiarato: “Da tempo desideravo avere il privilegio di mettermi al volante di questa vettura iconica”.

Dal lancio della Cosmo Sport nel 1967, Mazda ha sviluppato un’ampia gamma di vetture equipaggiate con motore rotativo. Tra queste, la Mazda 787B occupa un posto unico nella storia: è infatti l’unica auto con motore rotativo ad aver conquistato la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans e, nel 1991, ha segnato una tappa storica diventando la prima vettura di un costruttore giapponese a imporsi nella celebre gara di endurance. Da allora, la 787B ha continuato ad affascinare gli appassionati di tutto il mondo attraverso esibizioni in numerosi eventi, comprese quelle sul Circuito de la Sarthe. Nel 35° anniversario della sua storica vittoria, questa iniziativa offrirà al pubblico un’opportunità unica per ascoltare ancora una volta l’inconfondibile suono del motore rotativo sul Circuit de la Sarthe e per vivere da vicino la passione di Mazda per il piacere di guida e il suo costante spirito di sfida. Lo sviluppo della tecnologia del motore rotativo prosegue ancora oggi e, nel 2027, Mazda ne celebrerà il 60° anniversario. Attraverso questa esibizione dimostrativa, l’azienda intende rendere omaggio alla propria tradizione ingegneristica, guardando al tempo stesso al futuro e impegnandosi a trasmettere questa straordinaria eredità alle nuove generazioni.

– Foto ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).