La Madonna delle Ciliegie di Barocci in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino

TORINO (ITALPRESS) - Apre al pubblico fino all’11 gennaio 2026 alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Barocci. La Madonna delle ciliegie”: l’esposizione presenta uno dei più celebri capolavori di Federico Barocci, "il Riposo durante la fuga in Egitto", proveniente dai Musei Vaticani, conosciuto anche come "Madonna delle ciliegie", e si inserisce nell’ambito della rassegna "L'Ospite illustre" che, dal 2015 ha visto la presentazione di numerosi capolavori nelle sedi espositive di Intesa Sanpaolo che arrivano da musei italiani e stranieri. La mostra offre dunque al pubblico la possibilità di ammirare da vicino un dipinto che testimonia in modo emblematico la “maniera dolce” dell’artista urbinate, che seppe affermarsi come uno dei più significativi autori di pittura sacra della seconda metà del Cinquecento, richiesto da committenti in tutta Italia. xb4/fsc/gsl