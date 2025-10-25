La Liguria ricorda le vittime dell’alluvione di 14 anni fa, l’assessore Giampedrone “Onoriamo la loro memoria”

ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo la vicinanza dell’intero sistema di Protezione Civile alle famiglie che 14 anni fa hanno perso i loro cari. Oggi vogliamo onorare la memoria delle vittime, anche di chi, come il volontario Sandro Usai, ha servito la propria comunità a costo della propria vita. Da allora ad oggi abbiamo fatto enormi passi avanti non solo come comunità, con regole di autoprotezione in caso di emergenza sempre più diffuse tra i cittadini, ma anche come sistema di protezione civile della Liguria, diventato un punto di riferimento nazionale, e in termini di risorse senza precedenti investiite nell’ultimo decennio per la tutela del nostro territorio”. Così l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che oggi a Monterosso al Mare ha preso parte con il sindaco Francesco Sassarini alla cerimonia in ricordo di Sandro Usai.

In mattinata l’assessore ha partecipato all’inaugurazione del nuovo presidio comunale di Protezione civile a Beverino con il sindaco Marco Cosini mentre questa sera Giampedrone parteciperà alla processione in memoria delle vittime con le comunità di Borghetto e Brugnato, con i sindaci Stefano Coduri e Corrado Fabiani.

