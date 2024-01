TORINO (ITALPRESS) – La Juventus resta a -2 dall’Inter. Nell’ultima gara di una lunghissima 20esima giornata di campionato iniziata sabato scorso, i bianconeri hanno superato all’Allianz Stadium di Torino il Sassuolo per 3-0 restando così sulla scia dei nerazzurri. Per la Juventus è stata la sesta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia, nonchè il 17esimo risultato utile consecutivo, mentre i neroverdi di Alessio Dionisi hanno perso la terza partita nelle ultime tre in trasferta tra campionato e coppa. Al quarto d’ora la Juventus è passata in vantaggio alla prima occasione sfruttando un errore in disimpegno della squadra ospite con Ferrari. Rugani ha recuperato palla servendo Locatelli che ha proseguito l’azione sulla corsia destra per Miretti, tocco per Vlahovic al limite dell’area con il serbo che si è sistemato la sfera sul mancino mettendola sotto la traversa alle spalle di Consigli. In un primo tempo tutto sommato divertente, e con un Sassuolo che in un paio di occasioni ha cercato il gol del pari con Laurientè, è stata però la Juventus a passare per la seconda volta ancora con un Vlahovic scatenato: al 37′ il serbo ha pennellato un calcio di punizione che è andato a infilarsi sotto l’incrocio dopo aver battuto sulla traversa. In avvio di ripresa è stato il Sassuolo ad avere un pò di inventiva in più e ad andare vicinissimo al gol con Berardi la cui conclusione al 7′ aveva lasciato immobile Szczesny uscendo fuori di pochissimo. Il duello Szczesny-Berardi è continuato dopo il quarto d’ora e ad avere la meglio è stato il polacco che già a terra è riuscito con la mano a schiaffeggiare il pallone sulla conclusione deviata da Bremer e a negare all’attaccante neroverde un gol praticamente fatto. Finale di gara con la Juventus che ha ripreso in mano il pallino del gioco e ha anche sfiorato il tris alla mezz’ora con Weah mentre non ha sbagliato a un minuto dal termine Chiesa che, all’altezza del dischetto del rigore, ha finalizzato un assist di Locatelli con palla anche deviata da un difensore che ha spiazzato Consigli.

– foto Image –

