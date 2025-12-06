La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia approva il testo per il sostegno all’occupazione

TRIESTE (ITALPRESS) – “La prima priorità di questo provvedimento è quella di rafforzare lo strumento che incentiva l’occupazione stabile, perché è attraverso di esso che si dà sicurezza per il futuro ai giovani, per costruirsi un futuro, e più in generale a tutti coloro che nel lavoro cercano quella certezza che offre la serenità di poter affrontare il domani. Oltre a ciò, andiamo a migliorare i meccanismi per l’utilizzo delle risorse, senza dimenticare l’obiettivo di adeguare gli strumenti a quelle che sono le esigenze del territorio”. Così l’assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, a margine dell’approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta della stessa Rosolen, del nuovo regolamento attuativo previsto dalla legge regionale del 2005, che ridefinisce in modo organico il sistema degli incentivi a sostegno dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro.

Il provvedimento sostituisce il precedente quadro regolamentare, ormai non più adeguato alle condizioni attuali, e concentra gli interventi sulle categorie che incontrano maggiori difficoltà di inserimento o permanenza nel mercato del lavoro. Come ha spiegato l’assessore, la nuova disciplina rafforza le misure destinate a donne e giovani disoccupati, privilegiando le assunzioni a tempo indeterminato. Sono inoltre incentivate l’assunzione dei giovani coinvolti in percorsi di apprendistato duale e l’occupazione a tempo determinato delle persone con più di sessant’anni anni prive di lavoro.

Particolare attenzione è rivolta anche a giovani e donne con esperienze lavorative discontinue, per i quali il regolamento sostiene i processi di stabilizzazione, con l’obiettivo di ridurre la precarietà e favorire percorsi professionali più solidi. Parallelamente, il testo introduce una serie di semplificazioni volte a snellire l’iter amministrativo: si riduce la durata minima del rapporto incentivato, si elimina il ricorso a deleghe esterne nella presentazione delle domande e si razionalizza la documentazione richiesta, limitandola ai casi non verificabili tramite le banche dati ufficiali. Una dichiarazione specifica consente inoltre di attestare con maggiore immediatezza la tipologia di apprendistato duale.

“Tengo a sottolineare – ha concluso Rosolen – che con questo provvedimento andiamo a favorire anche l’occupazione femminile e quella di altre categorie che rischiano anche in Friuli Venezia Giulia, sebbene con una tendenza migliorativa negli ultimi anni, di essere penalizzate o marginalizzate dal mercato del lavoro”.

