VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi una nuova variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al relativo Documento tecnico di accompagnamento. Il provvedimento consente di iscrivere nuove entrate vincolate e di rimodulare le risorse disponibili per finanziare interventi in ambiti importanti per il territorio: dal diritto allo studio alle politiche sociali, dalla tutela ambientale al sostegno dell’agricoltura. Tra gli interventi principali, 2 milioni di euro sono destinati alle borse di studio universitarie per l’anno accademico 2026/2027, attraverso una variazione compensativa nell’ambito del programma “Istruzione universitaria”.

Sul fronte sociale, vengono iscritti a bilancio i fondi del progetto Perseo, finanziato nell’ambito del Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. Le risorse ammontano a 4.488.925,12 euro per l’inclusione sociale e a 2.237.277,81 euro per il contrasto alla deprivazione materiale, per un totale di oltre 6,7 milioni di euro nel triennio. Per favorire l’integrazione lavorativa dei cittadini di Paesi terzi, il progetto “Polis Plus” riceve uno stanziamento complessivo di 1.438.295,66 euro, di cui 143.829,56 euro per il 2026. L’iniziativa punta a promuovere l’inserimento lavorativo attraverso politiche attive. In materia ambientale, la variazione registra 849.117,20 euro derivanti dalla gestione delle terre e rocce da scavo, destinati agli interventi di compensazione previsti dall’accordo di programma Vallone Moranzani

Per l’agricoltura sono stanziati complessivamente 336.404,78 euro, tra risorse statali e comunitarie, a sostegno del Programma fitosanitario 2025-2027, che prevede indagini per individuare la presenza di organismi nocivi. La variazione comprende infine 1,2 milioni di euro per il 2026 destinati agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti pubblici.

“Con questa variazione – sottolinea l’assessore regionale al Bilancio, Filippo Giacinti – assicuriamo una gestione tempestiva delle risorse, traducendole in interventi effettivi per i cittadini e per il territorio. I 2 milioni di euro destinati alle borse di studio universitarie confermano l’attenzione della Regione verso i giovani e il diritto allo studio, mentre gli oltre 6,7 milioni per il progetto Perseo rafforzano le politiche di inclusione sociale e di contrasto alla deprivazione materiale. Interveniamo anche sul fronte ambientale, con le risorse per le compensazioni previste nell’ambito dell’accordo di programma Vallone Moranzani, e su quello agricolo, sostenendo le attività di prevenzione e monitoraggio degli organismi nocivi. È una manovra che mette a disposizione risorse mirate per rispondere a esigenze concrete, sostenere le persone più fragili, offrire opportunità ai giovani e tutelare il patrimonio ambientale e produttivo del Veneto”.

– Foto Regione Veneto –

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