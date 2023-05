ROMA (ITALPRESS) – La Gialappa’s Band sbarca su TV8 con “GialappaShow”, un nuovo programma in onda dal 21 maggio, ogni domenica alle ore 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno.

Per questo nuovo show, Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno voluto alla conduzione il Mago Forest, vero padrone di casa che sarà affiancato in ogni puntata da una presenza femminile a sorpresa.

Nel cast ci saranno volti storici come Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, vecchie conoscenze come Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e altri comici per la prima volta con la Gialappa’s Band, come Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri.

Con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, la Gialappa’s Band commenterà i principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the beach, i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web.

A impreziosire il programma è prevista la partecipazione dei Neri Per Caso, la presenza del Maestro Vittorio Cosma e di tanti altri ospiti che saranno coinvolti negli sketch dei comici.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.

-foto ufficio stampa Tv8 –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com