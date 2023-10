La Gdf sequestra 16 mila capi di abbigliamento contraffatti a Pescara

PESCARA (ITALPRESS) - Da un negozio al dettaglio del pescarese ai centri di stoccaggio merce disseminati tra Roma, Napoli e San Giuseppe Vesuviano, piccolo fazzoletto dell'immensa provincia partenopea. È triangolare la rotta della contraffazione ricostruita dalle Fiamme Gialle pescaresi all'esito delle indagini condotte in materia di sicurezza prodotti e tutela del "Made in Italy", nell'ambito del piano d'azione "STOP FAKE". Oltre 16 mila i capi d'abbigliamento ritirati dalla vendita e sequestrati, perché privi di etichettatura conforme alla normativa del Regolamento Europeo e del Codice del Consumo. Violazioni per cui sono state irrogate sanzioni con massimali da 20 mila euro.