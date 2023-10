ROMA (ITALPRESS) – Triumph Motorcycles ha tolto i veli alla gamma Scrambler 1200 in edizione 2024, profondamente rinnovata nei contenuti con l’introduzione dell’inedita e più accessibile Scrambler 1200 X e di una Scrambler 1200 XE aggiornata con nuove specifiche tecniche. Con ruota anteriore da 21 pollici predisposta per l’off-road più impegnativo e qualità delle finiture tipicamente Triumph, i due nuovi modelli puntano ad alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni e stile nella categoria Scrambler. Entrambi i modelli sfoggiano lo stesso motore bicilindrico Bonneville da 1.200 cc con un nuovo corpo farfallato singolo da 50 mm e collettori di scarico rivisti, che offrono una migliore fluidodinamica e una distribuzione più ampia della coppia. La potenza massima arriva ora leggermente prima nella gamma di regimi, raggiungendo 90 CV a 7.000 giri/min, con la coppia massima di 110 Nm raggiunta a 4.250 giri/min. L’inconfondibile doppio scarico ad alte prestazioni è completato da silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato, che conferiscono il tipico sound profondo e coinvolgente.

Entrambe le varianti condividono lo stesso telaio tubolare in acciaio dedicato alla gamma Scrambler, nonchè ruote a raggi tangenziali in acciaio inossidabile dalle elevate performance, e cerchi in alluminio leggeri e resistenti. L’inedita Scrambler 1200 X (che di fatto prende il posto della precedente versione XC) offre le medesime esuberanti performance e la posizione di guida dominante che i motociclisti Scrambler amano da sempre, combinate con una dotazione ricca in termini di componentistica e tecnologia. Progettata per essere più accessibile, la Scrambler 1200 X si presente con un’altezza della sella di 820 mm, che si riduce a 795 mm con la sella bassa disponibile come Accessorio Originale, un set up ciclistico rifinito ad hoc, un posizionamento di prezzo estremamente interessante ed infine intervalli di manutenzione ogni 16.000 km, con costi di possesso contenuti. Anche la sofisticata Scrambler 1200 XE si presenta verso il 2024 con aggiornamenti tecnici di rilievo, come le pinze Brembo Stylema di ultima generazione, nuove sospensioni dalle superiori possibilità di regolazione, dettagli estetici ulterioriormente affinati e una superiore attitudine all’utilizzo turistico. Scrambler 1200 X e XE sono dotati di ABS Cornering ottimizzato e di Cornering Traction Control ottimizzato, che modulano il proprio intervento per fornire e mantenere un controllo e una trazione ottimali a qualsiasi angolo di piega. Su Scrambler 1200 X sono disponibili cinque modalità di guida, ciascuna con la propria risposta dell’acceleratore dedicata e impostazioni specifiche di ABS e controllo trazione. Scrambler 1200 X sarà disponibile al prezzo di 14.995 euro (franco concessionario), mentre la nuova Scrambler 1200 XE avrà un prezzo di 16.595 euro(franco concessionario). Entrambi i modelli saranno in vendita a partire da gennaio 2024.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Triumph –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]