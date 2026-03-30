La formazione in Arcese guida il futuro della logistica

ROMA (ITALPRESS) - Arcese è un operatore globale di logistica integrata: trasporto terrestre, aereo e via mare. Nata nel 1966 come impresa di autotrasporti in Trentino, oggi è diventata un gruppo internazionale capace di muoversi con agilità lungo tutta la catena di distribuzione. Nel corso degli anni, l’azienda ha trasformato la propria identità, sviluppando una visione sempre più orientata all’innovazione e alla qualità del servizio. La formazione dei lavoratori di Arcese, frutto della collaborazione con Fondimpresa, migliora efficienza e competitività. mgg/mrv