LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La barca “Handala” della Coalizione della Flottiglia per la Libertà di Gaza è sbarcata a Malta dove diverse ONG maltesi si sono unite agli attivisti a bordo della barca a sostegno della missione umanitaria per i bambini di Gaza.

Dopo più di due anni e tre mesi di navigazione attraverso i porti europei, la nave “Handala” della Coalizione della Flottiglia per la Libertà di Gaza ha effettuato la sua 19a tappa. E’ arrivata dalla Sicilia e ripartirà nei prossimi giorni.

Gli organizzatori hanno affermato che intendono salpare direttamente per Gaza, ma non hanno escluso un’altra sosta per ulteriori rifornimenti.

La missione della Flottiglia per la Libertà di Gaza è iniziata nell’aprile 2023, visitando i porti di vari paesi europei e organizzando eventi con l’equipaggio della “Handala” e partecipanti provenienti da più di una dozzina di paesi.

– Foto Movimento Graffitti –

(ITALPRESS).