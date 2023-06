ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’annuale Assemblea Generale di Europe Triathlon svolta oggi a Madrid, la Fitri ha ottenuto un doppio importante riconoscimento internazionale. La consigliera federale Caterina Vacchi è stata eletta all’interno del board di Europe Triathlon e la vice presidente FITRI Elisabetta Villa è diventata membro della commissione donne Europe Triathlon. Entrambe le candidature italiane sono state elette, permettendo così all’Italia del Triathlon di poter avere una rappresentaza diretta all’interno dell’organizzazione internazionale europea.

“Voglio fare i complimenti al lavoro quotidiano di Elisabetta e di Caterina – commenta Riccardo Giubilei Presidente FITRI – questo riconoscimento internazionale per la nostra Federazione rappresenta l’ottimo lavoro di quanti nel Consiglio e nel territorio stanno spingendo per portare l’Italia al centro dello sport italiano ed internazionale. Un’altra affermazione importante che dimostra come l’Italia stia assumendo il peso specifico e la considerazione che merita. Offriamo due donne preparate ed appassionate al governo del triathlon europeo, continuando a credere fermamente e a sostenere il principo della parità di genere”.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

