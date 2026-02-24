La Fise festeggia il centenario tra presente e futuro con la testa a “LA2028”

ROMA (ITALPRESS) - La Federazione Italiana Sport Equestri celebra al Salone d’Onore del Coni, il centesimo anniversario dalla sua fondazione. Alla presenza dei presidenti di Coni, Luciano Buonfiglio, Cip, Marco Giunio De Sanctis, Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, del presidente e dell’ad di Sport e Salute, rispettivamente Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, la Fise taglia un traguardo eccezionale che la proietta verso il futuro e verso nuove sfide e verso un 2026 ricco di traguardi e progetti. "Quest’anno si aprono gli slot olimpici per Los Angeles 2028, su salto ostacoli e programma completo potremo ambire a una qualifica”, le parole del presidente Marco Di Paola, che prevede per il 2026 un ricco calendario di iniziative dedicate al centenario: eventi celebrativi, progetti culturali, momenti istituzionali e attività sportive che verranno svelati nel corso dell’anno. “Sono 100 anni di storia per una federazione in crescita e proiettata verso il futuro. Tramite il progetto Road to Los Angeles puntiamo a coinvolgere tutto il movimento in un programma triennale verso i Giochi Estivi. L’obiettivo è cercare di fare sempre meglio”, spiega il segretario generale della Fise Simone Perillo. “È una giornata molto importante. Festeggiamo tutti i campioni del passato, ma sempre con la testa a presente e futuro. Il 2026 è un anno importante per la qualifica olimpica. I programmi ci sono e le squadre si stanno allenando”, aggiunge il direttore sportivo Francesco Girardi. mec/ari/gtr/azn